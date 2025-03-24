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АРМА скерувало майже 1,9 млрд гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ

Ці кошти надійшли від ефективного управління активами ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП».

АРМА скерувало майже 1,9 млрд гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ
Засідання АРМА 27 жовтня 2023 р, фото ілюстративне
Фото: АРМА

Сьогодні, 24 березня, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) скерує до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ 1,87 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Агентства. 

Зазначається, що це стало можливим завдяки попереднім діям Нацагентства та списанню коштів РФ, які до цього були арештованими, але перебували на рахунку в комерційному банку.

"Послідовна діяльність Національного агентства направлена на списання коштів, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, у відповідності до законодавства та рішень судів та на відновлення і захист країни", – зазначили у Агентстві і додали, що це стало можливим завдяки розпорядженню Кабміну, яке унормувало цю процедуру. АРМА виконало рішення за три дні.

Від списаних агентством російських коштів в сумі 1,8 млрд грн АРМА змогло забезпечити чистого прибутку до держбюджету майже 500 млн грн, які також спрямовані до спеціального фонду Державного бюджету України ще в лютому.

Саме ці кошти надійшли від ефективного управління активами ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП».

В 2024 році понад 18 мільйонів доларів США АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена, а нещодавно ще 137 млн грн з рахунків компаній, повʼязаних з цими підсанкційними особами.

У Агентстві нагадали, що кошти спеціального фонду Державного бюджету України спрямовуються на: 

  • будівництво об’єктів інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, відновлення об’єктів житлового та громадського призначення;
  • нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій від збройної агресії РФ;
  • будівництво закладів охорони здоров’я та інші соціальні проекти.

 

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