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Україна отримала від ЄС другий транш у розмірі 1 млрд євро від заморожених російських активів

Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала від ЄС другий транш у розмірі 1 млрд євро від заморожених російських активів
Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), передає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що заморожені російські активи мають працювати на користь України. 

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“Ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України”, – наголосив глава уряду.

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

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