На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення

Люди постраждали у Кам’янському районі.

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Сергій Лисак.

Ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині – Мирівській громаді. Застосував важку артилерію.

Вже на ранок знову атакував район. Дронами-камікадзе поцілив по Нікополю.

Люди вціліли.

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо – госпіталізовані.