На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.
Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Сергій Лисак.
Ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині – Мирівській громаді. Застосував важку артилерію.
Вже на ранок знову атакував район. Дронами-камікадзе поцілив по Нікополю.
Люди вціліли.
За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо – госпіталізовані.