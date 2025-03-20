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На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення

Люди постраждали у Кам’янському районі.

На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. 

Ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині – Мирівській громаді. Застосував важку артилерію. 

Вже на ранок знову атакував район. Дронами-камікадзе поцілив по Нікополю.

Люди вціліли. 

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо – госпіталізовані.

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