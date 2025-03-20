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Уночі ворог атакував Україну 175 дронами

Постраждали Кіровоградська, Сумська і Донецька області. 

У ніч на четвер російська армія атакувала Україну 171 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА та безпілотників інших типів, повідомили в Повітряних силах. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Результати ППО
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати ППО

"63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина", – йдеться у повідомленні. 

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