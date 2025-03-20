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Зеленський про миротворців: кількість охочих країн залежить від залученості США

Різні держави перебувають на різній стадії готовності. 

Зеленський про миротворців: кількість охочих країн залежить від залученості США
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключову роль в інфраструктурі майбутнього розміщення миротворчих сил на території нашої країни відіграють Сполучені Штати та Дональд Трамп.

За словами глави держави, якщо США будуть активніше долучені до реалізації гарантій безпеки, то кількість інших охочих країн тільки зростатиме.

Натомість зараз обговорення миротворців "перебуває в дуже узагальненому напрямку". Зеленський стверджує, що є потреба у пошуку компромісних кроків, адже "одні готові дати контингент зараз, інші у випадку повторної агресії, одні безпосередньо в Україні, інші на кордоні чи на морі чи у великих центральних містах - треба відпрацювати загальне бачення". Для цього Україна планує провести низку зустрічей.

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