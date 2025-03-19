Головне за середу, 19 березня: обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, підготовка до наступної зустрічі в Саудівській Аравії. Яким запам’ятається 1120-й день повномасштабної війни.

Сьогодні Україна повернула ще 175 захисників з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед військових — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", — зазначив Президент.

Докладніше – в новині.

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.

"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", – ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

19 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського.

Трамп назвав розмову з українським колегою "дуже хорошою".

Бесіда тривала близько години. Більшість дискусії стосувалася учорашньої розмови Трампа з Путіним.

Деякі деталі – тут.

Наступна зустріч України і США в Саудівській Аравії, на якій йтиметься про припинення вогню по енергетиці і інфраструктурі, буде на рівні технічної команди. З нашого боку будуть точно військові енергетики і експерти портової та іншої цивільної інфраструктури, пояснив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Фінляндії спільно з фінським колегою Александром Стуббом.

Також на цій зустрічі Україна хоче обговорити безпеку судноплавства.

"Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі. З нашого боку точно, і дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку ceasfire, з нашого боку буде така команда. Вона готова, працює щоденно, вона щоденно працює разом", – пояснив Зеленський.

Якою є та має бути економіка національної безпеки? Відповідь на це питання шукали спікери та гості нової дискусійної панелі “Нової країни” — спільного проєкту LB.ua та інвестиційної компанії EFI Group, що відбулася 18 березня.

Репортаж з дискусійної панелі – тут.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!