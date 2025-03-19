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Президент розкрив деталі про наступні переговори України і США в Джидді

Оскільки йтиметься про припинення вогню по енергетиці і портах, то в складі команди будуть фахівці у цих питаннях. 

Президент розкрив деталі про наступні переговори України і США в Джидді
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Наступна зустріч України і США в Саудівській Аравії, на якій йтиметься про припинення вогню по енергетиці і інфраструктурі, буде на рівні технічної команди. З нашого боку будуть точно військові енергетики і експерти портової та іншої цивільної інфраструктури, пояснив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Фінляндії спільно з фінським колегою Александром Стуббом. 

Також на цій зустрічі Україна хоче обговорити безпеку судноплавства. Тому буде технічна команда, яка розбирається. 

"Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю, що і продовження в такому форматі. З нашого боку точно, і дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку ceasfire, з нашого боку буде така команда. Вона готова, працює щоденно, вона щоденно працює разом", – пояснив Зеленський. 

  • Учора Путін у розмові з Дональдом Трампом заявив про згоду на припинення вогню по енергетиці і цивільній інфраструктурі. Однак, попри запевняння у відповідному наказі, на Україну вночі знову полетіли понад 100 дронів, зокрема в енергетику. 
  • Припинення вогню по інфраструктурі – це те, на що погодилася Росія. Україна ж готова повністю припинити вогонь. 
  • Уже в неділю з США у Саудівській Аравії зустрічатимуться росіяни. 
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