Президент розкрив деталі про наступні переговори України і США в Джидді

Наступна зустріч України і США в Саудівській Аравії, на якій йтиметься про припинення вогню по енергетиці і інфраструктурі, буде на рівні технічної команди. З нашого боку будуть точно військові енергетики і експерти портової та іншої цивільної інфраструктури, пояснив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Фінляндії спільно з фінським колегою Александром Стуббом.
Також на цій зустрічі Україна хоче обговорити безпеку судноплавства. Тому буде технічна команда, яка розбирається.
"Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю, що і продовження в такому форматі. З нашого боку точно, і дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку ceasfire, з нашого боку буде така команда. Вона готова, працює щоденно, вона щоденно працює разом", – пояснив Зеленський.
- Учора Путін у розмові з Дональдом Трампом заявив про згоду на припинення вогню по енергетиці і цивільній інфраструктурі. Однак, попри запевняння у відповідному наказі, на Україну вночі знову полетіли понад 100 дронів, зокрема в енергетику.
- Припинення вогню по інфраструктурі – це те, на що погодилася Росія. Україна ж готова повністю припинити вогонь.
- Уже в неділю з США у Саудівській Аравії зустрічатимуться росіяни.