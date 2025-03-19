Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні

Про це повідомили під час поїздки Зеленського.

На перемовинах у Фінляндії український президент Володимир Зеленський та його фінський колега Александр Стубб обговорили оборонну підтримку. Київ вдячний за пакети допомоги захисників на фронті і захисту міст від ворожих ударів, повідомив Зеленський на спільному брифінгу.

Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом, коли росіянин сказав, що нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було 150 дронів, зокрема по енергооб'єктах, транспорту, двох лікарнях. Тобто слова путіна дуже розходяться з діяльністю.

"Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", – сказав президент України.

Наступний пункт перемовин – оборонне виробництво. Уся Європа має збільшувати можливості оборонної промисловості. Україна вже має потужності в абсолютно всіх типах дронів. Тож президенти обговорили інвестиції.

Зеленський подякував за рішення виділити 660 млн євро на закупівлю у фінських компаній обладнання для потреб України.

Третя тема – будівництво укриттів. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії дуже важлива для України: міністри двох країн підпишуть документ стосовно започаткування коаліції. Після цього Фінляндія допомагатиме з будівництвом укриттів в Україні.

Наступне, про що йшлося – гарантії безпеки. Вони потрібні для недопущення нової війни. Усі разом, насамперед з США і Європою, Україна може зупинити ворога.

Окремо Зеленський подякував Трампу за продуктивну зустріч у Джидді, і він сподівається що домовленість про 30-денне припинення вогню все ж реалізують. І Україна розглядає повне припинення вогню як один із кроків до миру.