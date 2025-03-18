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Зеленський: про виконання ультиматумів Путіна не може йтись

Крім того, партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть за умови досягнення угоди про мир.

Зеленський: про виконання ультиматумів Путіна не може йтись
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ультиматуми, які висунув російський диктатор Володимир Путін, передає Суспільне

"Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. [...] Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. [...] Спочатку — режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна щодо цього", - сказав Володимир Зеленський.

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Президент України також запевнив, що партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть за умови досягнення угоди про мир.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна

У Росії після проведеної телефонної розмови Путіна і президента США Дональда Трампа заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів, але лише проти енергетики. Він уже нібито віддав відповідний наказ, пишуть російські медіа. 

Також у Кремлі повідомили, що цього тижня Москва і Київ проведуть обмін полоненими в форматі 175 на 175, і що Україні віддадуть важкопоранених бійців. Росія також стверджує, що Трамп і Путін висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин. 

Як і завжди, Кремль висунув ультиматуми: припинити допомагати Україні озброєнням і надавати їй розвідувальні дані.

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