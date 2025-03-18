Зеленський: про виконання ультиматумів Путіна не може йтись

Крім того, партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть за умови досягнення угоди про мир.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ультиматуми, які висунув російський диктатор Володимир Путін, передає Суспільне.

"Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. [...] Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. [...] Спочатку — режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна щодо цього", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також запевнив, що партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть за умови досягнення угоди про мир.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна

У Росії після проведеної телефонної розмови Путіна і президента США Дональда Трампа заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів, але лише проти енергетики. Він уже нібито віддав відповідний наказ, пишуть російські медіа.

Також у Кремлі повідомили, що цього тижня Москва і Київ проведуть обмін полоненими в форматі 175 на 175, і що Україні віддадуть важкопоранених бійців. Росія також стверджує, що Трамп і Путін висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин.

Як і завжди, Кремль висунув ультиматуми: припинити допомагати Україні озброєнням і надавати їй розвідувальні дані.