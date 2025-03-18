У застосунку Армія+ повністю опрацьовано 310 тисяч електронних рапортів

Найпопулярніші з рапортів – на оздоровчі, на зміну місця служби в ЗСУ і на відпустку.

У застосунку Армія+ вже повністю опрацьовано 310 тис. електронних рапортів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як уточнили в Міноборони, повне опрацювання означає, що вони були розглянуті, а потім погоджені або відхилені із зазначенням чіткої причини відмови від командира.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що таких результатів вдалося досягти завдяки зростанню кількості поданих рапортів у Сухопутних військах в січні та у Військово-Морських силах в лютому. Також збільшилась кількість військових частин, що опрацювали понад 50 електронних рапортів від початку року.

Електронні рапорти стали одним з перших сервісів, які запустили у застосунку Армія+, зараз існує 20 типів рапортів, які можна подати онлайн, налічує 20. Найпопулярніші з них – на оздоровчі (33%), на зміну місця служби в ЗСУ (23%) і на відпустку (21%).