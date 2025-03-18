Керівник ЦПД: росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині

Росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, тут також діяли їх диверсійні групи.

«Звісно що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту», - додав очільник ЦПД.