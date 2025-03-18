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Керівник ЦПД: росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині

Також ворог залучив диверсійні групи.

Керівник ЦПД: росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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За його словами, тут також діяли їх диверсійні групи.

«Звісно що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту», - додав очільник ЦПД.

  • Того ж дня російська пропаганда почала поширювати фейк про нібито наступ ЗСУ на Бєлгородську область РФ. Коваленко назвав це намаганням РФ звинуватити Україну в небажанні закінчити війну.
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