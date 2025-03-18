Прем’єрка Італії вважає відправлення миротворців в Україні «ризикованим» планом

Раніше Мелоні відмовилася від ідеї відправити свої війська в нашу державу.

Великобританія і Франція запропонували відправити миротворців в Україну. Цей план є «ризикованим», вважає прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, передає Sky News.

Ідею надати миротворчі війська для України на вихідних обговорили 26 лідерів Європи. Але хоч Італія була представлена на цій нараді, Мелоні назвала плани з миротворцями складними, ризикованими та неефективними.

Вона зазначила, що підтримка українського народу та засудження російської агресії з боку її країни ніколи не піддавалися сумніву.

Мелоні запропонувала надати Україні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО, яка передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх.

Раніше глава італійського уряду заявила, що відмовиться від заклику британського колеги Кіра Стармера щодо відправлення військ.