Зеленський: оточення українських сил у Курській області немає

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Курській області, передає Суспільне.

"Після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони ні в якому не оточенні, що не Путін керує, коли хлопцям відходити", - зазначив Зеленський.

Також президент України відповів на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області. 10 березня про це повідомляли російські телеграм-канали.

"Ми побачили нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити", - запевнив Верховний головнокомандувач.

розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбулася 18 березня.