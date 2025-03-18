На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення громадян України до Угорщини

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили чергову схему незаконного перетину кордону громадянами України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Працівники ДПСУ затримали двох учасників схеми. Перший - 35-річний житель Закарпаття, другий - підліток.

“Неповнолітній повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж, за необхідності, супроводжувати “клієнтів” до держкордону”,- розповіли прикордонники.

Правоохоронці вилучили 6 тис. доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки. Переправника затримали, йому повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років в'язниці.