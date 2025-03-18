Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення громадян України до Угорщини

У схемі брав участь неповнолітній.

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення громадян України до Угорщини
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення громадян України до Угорщини
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили чергову схему незаконного перетину кордону громадянами України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Працівники ДПСУ затримали двох учасників схеми. Перший - 35-річний житель Закарпаття, другий - підліток.

Підписуйтесь на наш Google News

“Неповнолітній повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж, за необхідності, супроводжувати “клієнтів” до держкордону”,- розповіли прикордонники.

Правоохоронці вилучили 6 тис. доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки. Переправника затримали, йому повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років в'язниці.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies