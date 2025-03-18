На Закарпатті організовану групу лісників підозрюють у незаконній рубці лісу зі збитками у 12 млн грн

На Закарпатті викрито організовану групу лісників, які завдали понад 12 млн грн збитків довкіллю, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи – колишньому керівнику філії, провідному інженеру та двом майстрам лісу підрозділу по відводам і таксації. Їх підозрюють у незаконній рубці лісу шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, керівник філії на Закарпатті організував схему незаконних рубок, залучивши підлеглих. Попри встановлені вимоги, які дозволяють рубки проріджування лише у насадженнях віком до 40 років раз на 5–10 років, два майстри лісу оформили відведення ділянок, де вік дерев значно перевищував цей показник. Надалі провідний інженер виписав лісорубний квиток, а керівник філії його затвердив.

Унаслідок незаконної діяльності було вирубано 1 369 дерев породи ялина та бук. Експертиза встановила, що завдані збитки довкіллю перевищують 12 млн грн.