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У Києві уламки дрона впали на територію навчального закладу

Діти були в укритті. 

У Києві уламки дрона впали на територію навчального закладу
Збитий безпілотник
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію навчального закладу в Десняньсокому районі. За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті. 

На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби. 

Дані про пошкодження та поранених уточнюють. 

"Займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники", – сказав він о 9:49. 

За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа. 

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