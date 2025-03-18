У Києві уламки дрона впали на територію навчального закладу

У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію навчального закладу в Десняньсокому районі. За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті.

На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.

Дані про пошкодження та поранених уточнюють.

"Займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники", – сказав він о 9:49.

За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа.