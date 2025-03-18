Times: росіяни найняли на ЗАЕС 2000 людей "з вулиці", загальне становище станції є ризиковим

Запорізька атомна електростанція, захоплена на початку повномасштабного вторгнення росіянами, є ризиковим об'єктом, здатним завдати непоправної шкоди. У зв'язку з окупацією станція уже втратила надважливі для ядерної безпеки стабільні постачання води і електроенергії, йдеться у матеріалі The Times під заголовком "У тіні ядерної розмінної монети Україна боїться катастрофи".

Журналісти поспілкувалися з колишнім працівником ЗАЕС Тарасом (ім'я змінене), якому вдалося вирватися з окупації разом із родиною в 2023. За словами Тараса, до повномасштабної війни на ЗАЕС працювали 11 000 мешканців міста-супутника станції Енергодара.

Близько 2000 з них підписали контракти з Росатомом, якому окупанти віддалі захоплену станцію в управління. Також росіяни найняли по оголошеннях ще "близько 2000 людей без досвіду, практично з вулиці", розповів мер Дмитро Орловський.

Україна все ще постачає електроенергію на станцію через останню робочу лінію. До війни було чотири такі лінії, але три з них тепер "дуже сильно пошкоджені", сказав Тарас. На випадок повного знеструмлення кожен реактор має дизельний генератор, який прокачує воду через нього і охолоджує ядерний матеріал. Але якщо використовувати це занадто часто або не обслуговувати їх належно, то вони теж можуть вийти з ладу.

Резервуар, який забезпечує воду для охолодження реакторів, подавався з "Каховського моря", водосховища на річці Дніпро, але воно майже повністю вичерпалося після руйнування дамби нижче за течією через підрив росіянами у червні 2023.

Хоча Тарас припускає, що росіяни знайдуть проміжне рішення, він вважає проблему водопостачання не такою, яку легко вирішити, оскільки відкриті болота на північ від станції залишаються нічийною землею, засміченою боєприпасами.

Крім того, колишні співробітники стверджують, що російські спецслужби обмежують доступ міжнародних спостерігачів до певних зон заводу.

"На мій погляд, чим більше часу минає, тим більша ймовірність (катастрофи. – Times)", – сказав Тарас.

Аналітики вважають, що пошкодження будуть значними. Професор технології ядерного палива в Манчестерському університеті Джоел Тернер сказав, що щонайменше будуть ризики для здоров’я людей і тварин на великій території. Забруднені землі та джерела води не можна буде використовувати для життя, сільського господарства чи полювання.

"Є кілька радіоізотопів, які містяться в ядерному паливі, які можуть потрапити в рослини, а потім потрапити в організм тварин і там накопичуватися і концентруватися. Якщо це станеться, ви, як правило, побачите такі речі, як збільшення мутацій і раку", – сказав він.

Ті, хто перебуває під російською окупацією в Енергодарі, живуть під "постійним тиском окупантів, психологічним і фізичним – тортурами, побиттям і засудженнями цивільних осіб, у тому числі працівників АЕС", сказав мер Орлов.

Тарас же, який пережив окупацію, сподівається повернутися до роботи на станції після її звільнення.

"Якщо станцію повернуть, я впевнений, що знайдеться спосіб її знову запустити. Відновити це буде не швидко, але я бачу, що це цілком можливо, і так, я буду там працювати", – прокоментував він.