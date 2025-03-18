Україна спільно з державами ЄС поскаржилася на Росію через супутники

Україна стала однією з авторів скарги до Міжнародного союзу електрозв'язку, підпорядкованого ООН, щодо втручання Росії у роботу супутників на території Європи.

Як пише "Європейська правда", звернення з вимогою зупинити дії країни-агресора підписали, окрім нашої держави, також Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Франція та Нідерланди. Ще 17 країн ЄС та Велика Британія підтримали скаргу.

За останній рік низка країн Європи повідомляли про перешкоди щодо роботи двох найбільших європейських супутникових мереж - Eutelsat та SES. Через це росіяни могли демонструвати пропаганду на закордонних телеканалах. Також існувала загроза для авіаційного транспорту, який орієнтується на супутникову навігацію. Джерелом втручання визначили окупований Крим та Калінінградську область РФ.