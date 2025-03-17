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У мешканця Житомирщини вилучили авіаційні ракети

Чоловік зберігав їх у підвалі багатоповерхівки.

У мешканця Житомирщини вилучили авіаційні ракети
У мешканця Житомирщини вилучили авіаційні ракети
Фото: Бердичівський райвідділ поліції Житомирської області

Співробітники Бердичівського райвідділу поліції Житомирської області отримали інформацію про можливе зберігання жителем райцентру боєприпасів.

Про це повідомив Бердичівський райвідділ поліції Житомирської області.

В результаті обшуків правоохоронці виявили в підвалі багатоповерхового будинку ящик з вісьмома 57-мм некерованими авіаційними ракетами. Боєприпаси направлено на експертне дослідження.

“За попередніми поясненнями 49-річного господаря, він знайшов ракети та вирішив залишити собі, тож заховав у підвалі”, - розповіли в поліції.

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Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

  • На Житомирщині викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. Один із затриманих – мобілізований, який перебував у фронтових районах. Звідти він переправляв зброю своєму родичу через пошту.
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