У мешканця Житомирщини вилучили авіаційні ракети

Чоловік зберігав їх у підвалі багатоповерхівки.

Співробітники Бердичівського райвідділу поліції Житомирської області отримали інформацію про можливе зберігання жителем райцентру боєприпасів.

Про це повідомив Бердичівський райвідділ поліції Житомирської області.

В результаті обшуків правоохоронці виявили в підвалі багатоповерхового будинку ящик з вісьмома 57-мм некерованими авіаційними ракетами. Боєприпаси направлено на експертне дослідження.

“За попередніми поясненнями 49-річного господаря, він знайшов ракети та вирішив залишити собі, тож заховав у підвалі”, - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років.