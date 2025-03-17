У мешканця Житомирщини вилучили авіаційні ракети

Співробітники Бердичівського райвідділу поліції Житомирської області отримали інформацію про можливе зберігання жителем райцентру боєприпасів.
Про це повідомив Бердичівський райвідділ поліції Житомирської області.
В результаті обшуків правоохоронці виявили в підвалі багатоповерхового будинку ящик з вісьмома 57-мм некерованими авіаційними ракетами. Боєприпаси направлено на експертне дослідження.
“За попередніми поясненнями 49-річного господаря, він знайшов ракети та вирішив залишити собі, тож заховав у підвалі”, - розповіли в поліції.
Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
- На Житомирщині викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. Один із затриманих – мобілізований, який перебував у фронтових районах. Звідти він переправляв зброю своєму родичу через пошту.