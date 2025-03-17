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Росіяни вбили мешканця Херсона

56-річного чоловіка вбили дроном.

Росіяни вбили мешканця Херсона
Ілюстративне фото

Сьогодні ввечері, 17 березня, російська окупаційна армія знову атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Дніпровському районі травми, несумісні з життям, отримав 56-річний чоловік”, - написав Мрочко.

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Начальник МВА уточнив, що росіяни вбили цивільного чоловіка дроном.

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