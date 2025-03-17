Росіяни вбили мешканця Херсона

Сьогодні ввечері, 17 березня, російська окупаційна армія знову атакувала Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“У Дніпровському районі травми, несумісні з життям, отримав 56-річний чоловік”, - написав Мрочко.
Начальник МВА уточнив, що росіяни вбили цивільного чоловіка дроном.
- Російські окупанти влаштували терор проти дітей у Херсоні. За допомогою дронів ворог переслідує мирних жителів міста, а потім скидає вибухівку.
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Увечері 16 березня близько 21.00 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на жителя Херсона.
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Того ж дня окупанти атакували дроном територію лікарні в обласному центрі.
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Напередодні російські військові скинули вибухівку з БпЛА на жителя обласного центру.
- За сім днів, що минули, російські окупанти запустили по Херсонській області більше ніж дві тисячі безпілотників.