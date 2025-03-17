Росіяни вбили мешканця Херсона

Напередодні російські військові скинули вибухівку з БпЛА на жителя обласного центру.

Того ж дня окупанти атакували дроном територію лікарні в обласному центрі.

Увечері 16 березня близько 21.00 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на жителя Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Сьогодні ввечері, 17 березня, російська окупаційна армія знову атакувала Херсон .

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