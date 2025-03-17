​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 8 гармат росіян

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 10 по 16 березня українські прикордонники знищили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за цей час прикордонники знищили 6 маломірних плавзасобів загарбників.

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