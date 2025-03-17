​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 8 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, гармати та артилерійські установки російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 10 по 16 березня українські прикордонники знищили:
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танки – 7
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гармати – 8
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артилерія - 8
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броньована техніка – 6
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автомобільна та спецтехніка – 198
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 74
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склади БК та ПММ – 19
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85
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позиції та укриття ворога – 423
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БпЛА тактичного рівня – 162
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маломірні плавзасоби - 6