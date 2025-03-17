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​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 8 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 6 маломірних плавзасобів загарбників.

​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 8 гармат росіян
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, гармати та артилерійські установки російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 10 по 16 березня українські прикордонники знищили:

  • танки – 7 

  • гармати – 8

  • артилерія - 8

  • броньована техніка – 6

  • автомобільна та спецтехніка – 198

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 74

  • склади БК та ПММ – 19

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85

  • позиції та укриття ворога – 423

  • БпЛА тактичного рівня – 162

  • маломірні плавзасоби - 6

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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