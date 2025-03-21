Росія вже втратила в Україні 900 800 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 900 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 900800 (+1330) осіб

танків ‒ 10394 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 21589 (+28)

артилерійських систем / artillery systems – 24848 (+101)

РСЗВ – 1324 (+2)

засоби ППО ‒ 1111 (+1)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185)

крилаті ракети ‒ 3121 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165)

спеціальна техніка ‒ 3782 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, Росія за тиждень втратила в Україні 9110 військових. Також ЗСУ знищили понад 2340 одиниць ворожої техніки.