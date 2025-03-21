За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 900 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 900800 (+1330) осіб
- танків ‒ 10394 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 21589 (+28)
- артилерійських систем / artillery systems – 24848 (+101)
- РСЗВ – 1324 (+2)
- засоби ППО ‒ 1111 (+1)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185)
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165)
- спеціальна техніка ‒ 3782 (+2).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, Росія за тиждень втратила в Україні 9110 військових. Також ЗСУ знищили понад 2340 одиниць ворожої техніки.