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Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 900 800 військових. 

Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 900 800 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 900800 (+1330) осіб 
  • танків ‒ 10394 (+17) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21589 (+28)
  • артилерійських систем / artillery systems – 24848 (+101)
  • РСЗВ – 1324 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 1111 (+1) 
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185) 
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) 
  • спеціальна техніка ‒ 3782 (+2). 

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, Росія за тиждень втратила в Україні 9110 військових. Також ЗСУ знищили понад 2340 одиниць ворожої техніки.

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