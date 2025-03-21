Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Поранені підлітки (оновлено)

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook

В ніч на 21 березня російська окупаційна армія завдала масованої атаки по Одесі та Одеському району ударними безпілотникам. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів”, – написав Кіпер.

Внаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. За даними ДСНС, усі поранені є підлітками.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook Наслідки удару по Одесі 20 березня

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook Наслідки обстрілу 20 березня

У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Вранці одеський мер Геннадій Труханов повідомив, що пошкоджень зазнали інфраструктура, торговельні об'єкти, автівки.

У звʼязку з відсутністю електроенергії трамвайні маршрути №1,7 тимчасово не курсують.