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Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Поранені підлітки (оновлено)

Внаслідок російської атаки постраждало троє людей – це підлітки. 

Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Поранені підлітки (оновлено)
Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook

В ніч на 21 березня російська окупаційна армія завдала масованої атаки по Одесі та Одеському району ударними безпілотникам. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів”, – написав Кіпер.

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Внаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. За даними ДСНС, усі поранені є підлітками. 

Наслідки удару по Одесі 20 березня
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook
Наслідки удару по Одесі 20 березня

Наслідки обстрілу 20 березня
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook
Наслідки обстрілу 20 березня

У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Вранці одеський мер Геннадій Труханов повідомив, що пошкоджень зазнали інфраструктура, торговельні об'єкти, автівки. 

У звʼязку з відсутністю електроенергії трамвайні маршрути №1,7 тимчасово не курсують.

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