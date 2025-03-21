Україна отримає доступ до SAFE – нової оборонної кредитної програми ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із програмою запозичень Security Action for Europe, скорочено SAFE.
Як пише "Укрінформ", на саміті у Брюсселі країни ЄС домовилися долучити нашу державу до спільного замовлення зброї в рамках SAFE. Блок планує отримати кредит на суму у 150 мільярдів євро.
Фон дер Ляєн підкреслила, що "безпека України є також безпекою Європейського Союзу". А оскільки безпека блоку стосується також всієї Європи, то ЄС висловив готовність долучити до SAFE асоційованих партнерів.
- 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.