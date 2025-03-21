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Україна отримає доступ до SAFE – нової оборонної кредитної програми ЄС

Блок ще раніше розкрив намір позичити 150 мільярдів євро на зброю.

Україна отримає доступ до SAFE – нової оборонної кредитної програми ЄС
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із програмою запозичень Security Action for Europe, скорочено SAFE. 

Як пише "Укрінформ", на саміті у Брюсселі країни ЄС домовилися долучити нашу державу до спільного замовлення зброї в рамках SAFE. Блок планує отримати кредит на суму у 150 мільярдів євро.

Фон дер Ляєн підкреслила, що "безпека України є також безпекою Європейського Союзу". А оскільки безпека блоку стосується також всієї Європи, то ЄС висловив готовність долучити до SAFE асоційованих партнерів.   

  • 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів. 
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