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Росіяни вбили двох мешканців Сумщини

Ще одна людина отримала поранення.

Росіяни вбили двох мешканців Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 20 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 187 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді вдарили КАБами, дронами, мінометами та артилерією. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних, одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено 3 приватні домоволодіння та двохповерховий багатоквартирний будинок.

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Миколаївську громаду атакували дроном, пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

Також дронами росіяни атакували Білопільську та Есманьську громади, а Шалигинську - мінометами.

По Юнаківській громаді армія РФ била з танку, артилерією, мінометами, КАБом, СПГ та дронами. 

Великописарівську та Середино-Будську громади атакували дронами та мінометами.

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