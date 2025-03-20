Російські військові атакували мирну жительку Херсонщини

Російський безпілотник атакував село Качкарівка Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок вибуху 54-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї забій головного мозку, уламкові поранення, церебральна кома", — ідеться у повідомленні.

Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу.