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Російські військові атакували мирну жительку Херсонщини

Ворожий БпЛА скинув вибухівку на Качкарівку.

Російські військові атакували мирну жительку Херсонщини

Російський безпілотник атакував село Качкарівка Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнала цивільна. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок вибуху 54-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї забій головного мозку, уламкові поранення, церебральна кома", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

  • У Зеленівці Херсонської області російський дрон атакував будинок 85-річної жінки. Також у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
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