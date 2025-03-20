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Винахідники у ЗСУ зможуть отримати винагороду за свої розробки, - Міноборони

Міноборони вирішило захистити авторські права військових винахідників та платити їм за інновації.

Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на авторську винагороду, а держава зможе ефективніше масштабувати створені розробки. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. 

Зазначається, що сьогодні військовослужбовці наукових установ, спеціалізованих технологічних центрів, технічних майстерень та інших підрозділ Сил оборони щодня працюють над рішеннями, які допомагають нищити ворога. Однак права інтелектуальної власності на ці рішення залишаються незахищеними.

Для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №13110 та №13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів. 

Вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

  • особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об’єкта;
  • майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Зміни до законодавства забезпечать виплату грошової винагороди військовослужбовцям за створені ними об’єкти прав інтелектуальної власності. Також буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій. 

"В умовах, коли технології створюються, випробовуються та вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни. Міноборони прагне гарантувати справедливу винагороду для тих, хто своїм розумом і талантом створює технологічну перевагу на фронті, захистити права на ці розробки і забезпечити їхнє масштабування", – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.

  • 18 березня Міноборони допустило до експлуатації солдата-робота вітчизняного виробництва. 
  • А протягом лютого Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в ЗСУ понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.
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