Операція «Чисте місто»: ВАКС арештував телефон екснардепа Палатного

Вищий антикорупційний суд арештував мобільний телефон екснардепа і голови виконавчого комітету партії «УДАР» Артура Палатного в межах розслідування земельних схем бізнесмена Дениса Комарницького, передає «Слово і діло».

Відповідне рішення ВАКС ухвалив ще 26 лютого.

Раніше детективи НАБУ провели обшук у помешканні Палатного, під час якого вилучили його телефон. Згодом суд визнав мобільний речовим доказом та наклав арешт.

Адвокат Палатного подав скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС розгляне її 8 квітня.

Цього місяця журналісти Bihus info опублікували матеріали прослуховування фігурантів операції НАБУ «Чисте місто». Йдеться про депутатів Київської міської ради, співробітників КМДА і Дениса Комарницького – так званого смотрящего за земельними питаннями в Києві, ексдепутата Київської міської ради і члена команди колишнього київського мера Леоніда Черновецького.

Журналісти оприлюднили також розмови Комарницького з Артуром Палатним.

Операція "Чисте місто"