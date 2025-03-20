Операція «Чисте місто»: ВАКС арештував телефон екснардепа Палатного

Вищий антикорупційний суд арештував мобільний телефон екснардепа і голови виконавчого комітету партії «УДАР» Артура Палатного в межах розслідування земельних схем бізнесмена Дениса Комарницького, передає «Слово і діло».
Відповідне рішення ВАКС ухвалив ще 26 лютого.
Раніше детективи НАБУ провели обшук у помешканні Палатного, під час якого вилучили його телефон. Згодом суд визнав мобільний речовим доказом та наклав арешт.
Адвокат Палатного подав скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС розгляне її 8 квітня.
- Цього місяця журналісти Bihus info опублікували матеріали прослуховування фігурантів операції НАБУ «Чисте місто». Йдеться про депутатів Київської міської ради, співробітників КМДА і Дениса Комарницького – так званого смотрящего за земельними питаннями в Києві, ексдепутата Київської міської ради і члена команди колишнього київського мера Леоніда Черновецького.
- Журналісти оприлюднили також розмови Комарницького з Артуром Палатним.
Операція "Чисте місто"
- 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.
- У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.
- 10 лютого НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.
- Директор Антикорупційного бюро Семен Кривонос також повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.
- У банківських скриньках фігурантів справи виявили понад $6,4 млн, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.