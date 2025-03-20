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На Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА

90-кілограмова уламково-фугасно-запалювальна бойова частина БпЛА не підлягала розмінуванню.

На Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
Фото: Національна поліція Сумської області

В Сумській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину ворожого БпЛА, який впав у лісовому масиві під час нічної атаки РФ.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Під час нічної авіаційної атаки Сумської області, один зі збитих ударних безпілотників росіян  впав у лісовому масиві і не вибухнув", — ідеться у повідомленні. 

Мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області провела огляд уламків безпілотного літального апарату. 

Вибухотехніки встановили, що 90-кілограмова уламково-фугасно-запалювальна  бойова частина БпЛА є надзвичайно небезпечною та не підлягає розмінуванню і транспортуванню. Тому її знищили шляхом підриву на місці виявлення.

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