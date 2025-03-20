Генштаб: Повітряні сили 18 березня уразили командний пункт росіян на Бєлгородщині

Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України.