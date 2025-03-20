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Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто

За таку "послугу" жінка брала 3000 доларів. 

Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Викрили інспекторку Львівської митниці на вивезенні нелегалів
Фото: ДБР

Викрили інспекторку Львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі щонайменше чотирьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили Львівська облпрокуратура та ДБР

Восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще мінімум трьох військовозобов’язаних. 

Попередньо задокументовано, що вже на території Польщі підозрювана одержала за свої "послуги" 3 000 доларів США.Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Викрити її "роботу" вдалося завдяки міжнародній співпраці. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини та повне коло причетних осіб.

  • Минулого року співробітника львівської митниці викрили в організації "схеми" виїзду військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС. Свої послуги митник оцінював у $13 тисяч.
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