Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто

Викрили інспекторку Львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі щонайменше чотирьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили Львівська облпрокуратура та ДБР.

Восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще мінімум трьох військовозобов’язаних.

Попередньо задокументовано, що вже на території Польщі підозрювана одержала за свої "послуги" 3 000 доларів США.Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Викрити її "роботу" вдалося завдяки міжнародній співпраці. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини та повне коло причетних осіб.