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Десять років за ґратами відсидить ексголова ТГ із Полтавщини, який замовив вбивство підприємця

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тис. доларів США.

Десять років за ґратами відсидить ексголова ТГ із Полтавщини, який замовив вбивство підприємця
Ексголову ТГ на Полтавщині засудили на 10 ркоів
Фото: ДБР

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, колишнього голову однієї з територіальних громад Полтавської області.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора. 

Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати «замовлення». Про свої наміри він розповів знайомому, якому надав передоплату та попросив знайти виконавця злочину.Цей знайомий і повідомив правоохоронні органи про "замовлення".  

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тис. доларів США.

Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Для того аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація. Правоохоронці імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Колишнього чиновника визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

Свою вину у скоєнні злочину засуджений визнав частково. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

  • У січні цього року викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії і привласнити його бізнес.
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