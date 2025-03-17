Перебіжчику, який катував захисника Маріуполя, присудили 15 років за ґратами

Суд визнав його винним у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

Перебіжчику, який катував військовополоненого-захисника Маріуполя, присудили 15 років за ґратами.

Про це розповів Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора засуджено громадянина України, який приєднався до незаконного збройного формування так званої «днр» та у 2022 році жорстоко поводився з полоненим українським військовим — захисником Маріуполя", – зазначено у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) і призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довели, що ще з 2017 року чоловік обіймав керівні посади у збройних підрозділах так званої "днр" – спочатку в батальйоні "Сомалі", згодом у 9 окремому штурмовому полку 1 армійського корпусу.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року, разом з іншими представниками окупаційних сил РФ він неодноразово катував українського військовополоненого. Захисника Маріуполя били дерев’яними та залізними палицями, піддавали тортурам струмом, підвішували за зв’язані скотчем руки до металевого гака.

Крім того, аби психологічно зламати полоненого, повідомили йому про "вирок" суду так званої "днр" – нібито смертну кару. Для підтвердження цих слів кілька разів заводили чоловіка до приміщення церкви, змушували ставати на коліна і проводили імітацію розстрілу.