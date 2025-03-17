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Затримали зрадника, який готував удари РФ по Одесі

Чоловік намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Затримали зрадника, який готував удари РФ по Одесі
Затриманий зрадник
Фото: СБУ

СБУ затримала ворожого агента, який шукав для росіян "шпарини" у протиповітряній обороні Одеси.

Як повідомили у спецслужбі, чоловік готував координати для нової серії повітряних ударів РФ. Серед потенційних цілей ворога були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони міста. 

Щоб "пробити" українську ППО під час ворожої атаки, агент намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Крім того, для отримання інформації про фактичне перебування українських захисників на пунктах тимчасового або постійного базування фігурант встановлював приховані камери.

Наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент "перекидав" з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером – своєму російському куратору.Контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

За даними слідства, російським агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який хотів «швидко заробити» на Телеграм-каналах.

Там його завербували окупанти і поставили відповідні завдання.

Під час обшуків у затриманого вилучено відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Росіяни регулярно атакують Одещину. Уночі окупанти вчергове вдарили по області безпілотниками. Пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура. Постраждала людина. 
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