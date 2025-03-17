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На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільне підприємство, воно загорілося

У області через російські атаки постраждали 5 осіб.

На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільне підприємство, воно загорілося
наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Уночі у с.Кам’яна Яруга, що на Харківщині, російський дрон влучив у цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. У області через російські атаки постраждали 5 осіб.

Про це повідомили у ОВА. 

Зазначається,що 17 березня о 03:20 у с.Кам’яна Яруга Чугуївського району унаслідок влучання БпЛА "Шахед" на цивільному підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі 1000 кв.м.

Перед цим, вчора вдень у м.Куп'янськ унаслідок влучання КАБ в приватний сектор пошкоджено 22 приватних будинки, 22 господарчі споруди, 3 легкових автомобілі. Постраждав 57-річний чоловік. 

А у с.Велика Шапківка унаслідок обстрілу (попередньо КАБ) горіла господарча споруда. Постраждали 66-річна, 75-річна, 56-річна жінки та 66-річний чоловік. 

У с.Гнилиця Куп’янського району унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства.

В поблизу с.Уди Бодухівського району відублося влучання 4 КАБ по відкритій місцевості поблизу села. Без постраждалих та пошкоджень.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

  • Днями російські окупанти атакували Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Постраждали троє людей, серед них діти. Одна людина загинула.
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