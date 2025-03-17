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Над Дніпропетровщиною вночі збили 15 ворожих дронів, у області є ушкодження

Проте люди не постраждали.

Над Дніпропетровщиною вночі збили 15 ворожих дронів, у області є ушкодження
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 17 березня над Дніпропетровською областю захисники знищили 15 ворожих безпілотників. Люди не постраждали, однак є ушкодження.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському та у Синельниківському районах. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто. 

Ввечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна – пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники. 

Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах. Усюди – без загиблих та постраждалих.

  • Днями у Нікополі росіяни із артилерії вбили жінку та поранили дітей.
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