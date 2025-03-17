Над Дніпропетровщиною вночі збили 15 ворожих дронів, у області є ушкодження

Проте люди не постраждали.

У ніч на 17 березня над Дніпропетровською областю захисники знищили 15 ворожих безпілотників. Люди не постраждали, однак є ушкодження.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському та у Синельниківському районах. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.

Ввечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна – пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники.

Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах. Усюди – без загиблих та постраждалих.