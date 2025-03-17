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Через падіння уламків на Полтавщині без світла залишились понад 1000 споживачів

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. 

Через падіння уламків на Полтавщині без світла залишились понад 1000 споживачів
Фото: тн-канал Дмитра Живицького

У ніч на 17 березня російські війська атакували Полтавщину дронами. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Однак унаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі застосували аварійні відключення.

Про це повідомили у ОВА. 

"Унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач", – зазначили у адміністрації.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям. 

На щастя, обійшлося без постраждалих. 

  • На початку березня на Полтавщині внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.
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