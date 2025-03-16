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Зеленський повідомив про додаткові снаряди для армії та підготовку до нового «Рамштайну»

Також глава державі анонсував перші кроки щодо гарантій безпеки для України.

Зеленський повідомив про додаткові снаряди для армії та підготовку до нового «Рамштайну»
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Міністр оборони Рустем Умєров доповів Президентові про виконання завдань щодо протиповітряної оборони, зокрема, щодо ракет Iris-T, Nasams і SAMP-T.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 березня.

«Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного «Рамштайну» – готуємося до Брюсселю», - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що триває робота «над конкретною системою гарантій безпеки для України».

«Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються», - підсумував глава держави.

  • 16 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом тижня протиповітряною обороною було знищено понад 850 повітряних цілей, у тому числі балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, 15 ударних безпілотників типу Shahed, 170 розвідувальних безпілотників, а також 172 БпЛА інших типів.
  • Перед цим італійське видання Corriere della Sera писало, що в Україні майже закінчилися ракети до систем ППО SAMP-T, які Італія і Франція поставили Силам оборони.
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