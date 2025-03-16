Міністр оборони Рустем Умєров доповів Президентові про виконання завдань щодо протиповітряної оборони, зокрема, щодо ракет Iris-T, Nasams і SAMP-T.
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 березня.
«Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного «Рамштайну» – готуємося до Брюсселю», - додав Зеленський.
Президент також повідомив, що триває робота «над конкретною системою гарантій безпеки для України».
«Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються», - підсумував глава держави.
- 16 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом тижня протиповітряною обороною було знищено понад 850 повітряних цілей, у тому числі балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, 15 ударних безпілотників типу Shahed, 170 розвідувальних безпілотників, а також 172 БпЛА інших типів.
- Перед цим італійське видання Corriere della Sera писало, що в Україні майже закінчилися ракети до систем ППО SAMP-T, які Італія і Франція поставили Силам оборони.