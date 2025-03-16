Також глава державі анонсував перші кроки щодо гарантій безпеки для України.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів Президентові про виконання завдань щодо протиповітряної оборони, зокрема, щодо ракет Iris-T, Nasams і SAMP-T.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 березня.

«Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного «Рамштайну» – готуємося до Брюсселю», - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що триває робота «над конкретною системою гарантій безпеки для України».

«Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються», - підсумував глава держави.