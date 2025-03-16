У Чернігові рятувальники завершили роботи з розбирання аварійних конструкцій у п'ятиповерховому будинку, який зазнав руйнувань внаслідок атаки російського безпілотника.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, вибух завдав значних пошкоджень: повністю зруйновані четвертий і п'ятий поверхи, пошкоджені шість автомобілів і вікна трьох сусідніх будинків. Постраждала жінка отримала необхідну медичну допомогу.
Рятувальники допомогли мешканцям евакуювати з пошкодженого будинку 20 котів. Для демонтажу небезпечних конструкцій залучили спеціальну висотну техніку.
До ліквідації наслідків атаки долучилися правоохоронці, комунальні служби, волонтери і громадські організації.
- У Чернігові російський шахед влучив у пʼятиповерхівку пізно ввечері 15 березня. Загалом влучання зафіксували у двох районах міста: один БпЛА влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.