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У Чернігові завершили демонтаж аварійних конструкцій після атаки дрона на багатоповерхівку

Були повністю зруйновані четвертий і п'ятий поверхи, пошкоджені шість автомобілів і вікна трьох сусідніх будинків.

У Чернігові завершили демонтаж аварійних конструкцій після атаки дрона на багатоповерхівку
атака російського "шахеда" на Чернігів 15 березня 2025 року

У Чернігові рятувальники завершили роботи з розбирання аварійних конструкцій у п'ятиповерховому будинку, який зазнав руйнувань внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

розбір руїн у Чернігові
розбір руїн у Чернігові

За інформацією рятувальників, вибух завдав значних пошкоджень: повністю зруйновані четвертий і п'ятий поверхи, пошкоджені шість автомобілів і вікна трьох сусідніх будинків. Постраждала жінка отримала необхідну медичну допомогу.

Рятувальники допомогли мешканцям евакуювати з пошкодженого будинку 20 котів. Для демонтажу небезпечних конструкцій залучили спеціальну висотну техніку.

До ліквідації наслідків атаки долучилися правоохоронці, комунальні служби, волонтери і громадські організації.

  • У Чернігові російський шахед влучив у пʼятиповерхівку пізно ввечері 15 березня. Загалом влучання зафіксували у двох районах міста: один БпЛА влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.
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