Були повністю зруйновані четвертий і п'ятий поверхи, пошкоджені шість автомобілів і вікна трьох сусідніх будинків.

атака російського "шахеда" на Чернігів 15 березня 2025 року

У Чернігові рятувальники завершили роботи з розбирання аварійних конструкцій у п'ятиповерховому будинку, який зазнав руйнувань внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

розбір руїн у Чернігові

За інформацією рятувальників, вибух завдав значних пошкоджень: повністю зруйновані четвертий і п'ятий поверхи, пошкоджені шість автомобілів і вікна трьох сусідніх будинків. Постраждала жінка отримала необхідну медичну допомогу.

Рятувальники допомогли мешканцям евакуювати з пошкодженого будинку 20 котів. Для демонтажу небезпечних конструкцій залучили спеціальну висотну техніку.

До ліквідації наслідків атаки долучилися правоохоронці, комунальні служби, волонтери і громадські організації.