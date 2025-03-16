Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відзначив воїнів 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ нагородними пістолетами: солдата Дениса Сокорчука, старшого солдата Артура Пашкевича, старшого солдата Євгена Лиха, молодшого сержанта Олександра Єгорова, старшого сержанта Михайла Варварича.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Зазначається, що разом із бійцями воєнної розвідки десантники здійснили низку важливих операцій на фронті. Вони проявили високий професіоналізм і хоробрість, зокрема в боях за Вознесенськ, Антонівський міст, Чорнобаївку. Зазнавали важких поранень в бою.

"Для нас усіх за честь отримати нагороди від генерала Буданова. Хороша, надійна зброя ― найкраща відзнака для бійця. Служимо українському народові!", - сказав десантник.

У ГУР зазначили, що за роки російсько-української війни бійці ДШВ відзначені багатьма державними нагородами. Наразі один із десантників не зміг особисто отримати нагородну зброю, бо перебуває на лікуванні після чергового поранення.

Буданов подякував воїнам за героїчну і віддану службу Україні.

Фото: ГУР

Фото: ГУР