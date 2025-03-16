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Росіяни атакували дронами дві автівки на Сумщині, є поранені

У Миропільській громаді FPV-дрон влучив в автомобіль, який розвозив хліб. 

Росіяни атакували дронами дві автівки на Сумщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: unn.ua

Російські окупанти атакували дві автівки на Сумщині, поранені дві людини. 

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

"16 березня 2025 року протягом дня окупанти на території Сумського району атакували безпілотниками два транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Так, у Миропільській громаді FPV-дрон влучив в автомобіль, який розвозив хліб. 48-річна пасажирка отримала поранення.

У Білопільській громаді безпілотник атакував легковий автомобіль, поранено 31-річного водія.

Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Розпочате досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 ККУ).

Як повідомлялося, вночі та зранку 16 березня російська армія завдала ударів по Сумській, Юнаківській, Миропільській, Білопільській громадах. Зафіксовано 49 вибухів. 

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