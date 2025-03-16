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​Віткофф: наступного тижня може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна

Віткофф: наступного тижня може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна

​Віткофф: наступного тижня може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна
Стів Віткофф

Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що наступного тижня може відбутися розмова президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Віткофф також зазначив, що його переговори у Москві, що тривали близько трьох-чотирьох годин, були "позитивними".

"Дистанція між позиціями РФ і США щодо України скорочується… На мою думку, Путін дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа", – сказав він в ефірі телеканалу CNN.

На запитання журналіста щодо можливих термінів укладення угоди – йдеться про тижні чи місяці, Віткофф відповів, що президент Трамп використовує термін "тижні", а він не має наміру з ним сперечатися.

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