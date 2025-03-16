Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен

В Ірані заявили, що не мають впливу на хуситів.

Головнокомандувач іранського Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі відреагував на рішення президента Дональда Трампа атакувати Ємен, де базуюся хусити.

Про це повідомляє Reuters.

Саламі заявив, що угруповання хуситів діє "незалежно", та приймає "власні стратегічні рішення". Іран, за його словами, не має впливу на хуситів.

"Ми попереджаємо наших ворогів, що Іран відповість рішуче та руйнівно, якщо вони виконають свої погрози", — сказав Хоссейн Саламі державним ЗМІ.

15 березня президент США Дональд Трамп наказав збройним силам США завдати ударів по єменських хуситах. Він також звернувся до Ірану, наголосивши, що підтримка хуситів має бути припинена негайно.

Щонайменше 31 людина загинула та 101 дістали поранення внаслідок американської атаки на Ємен 15 березня, йдеться у заяві єменського міністерства охорони здоров'я.

Сполучені Штати 15 березня почали наносити широкомасштабні удари по десятках цілей хуситів у Ємені. Бомбардування мали надіслати "сигнал попередження" Ірану. Трамп хоче укласти угоду з Іраном, щоб не дати йому отримати ядерну зброю, але залишив відкритою можливість військових дій, якщо іранці відмовляться від переговорів.