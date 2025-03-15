Президент Німеччини попередив про загрозу соцмереж для демократії і закликав посилити їхнє регулювання

Франк-Вальтер Штайнмаєр зауважив, що дебати переходять із якісних ЗМІ в соціальні мережі, і це докорінно змінює нашу демократію.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попередив про загрозу демократії з боку соціальних мереж та закликав посилити регулювання діяльності інтернет-компаній, передає DW.

"Те, що ми спостерігаємо сьогодні, – це фундаментальне зрушення у політичній комунікації. Дебати переходять із якісних ЗМІ в соціальні мережі, і це докорінно змінює нашу демократію", – заявив він в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в суботу, 15 березня.

За його словами, у традиційних ЗМІ є місце для диференціації, для зважування всіх "за" та "проти". Соціальні мережі ж працюють "за чорно-білим принципом – так чи ні". "Ця втрата вдумливості викликає занепокоєння", – сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що захищати ліберальні цінності – значить також бути активним у мережі та не залишати поле бою тим, хто загрожує нашій демократії.

Штайнмаєр розповів про свою поїздку до Чилі на початку березня, де у листопаді відбудуться президентські вибори. Там, як йому повідомили, завдяки цілеспрямованому управлінню алгоритмами "кандидат від ультраправої партії вирвався на вершину, а політичний ландшафт був переораний під впливом ззовні".

"Ми маємо розуміти, що подібна динаміка може статися і в нашій країні, – попередив президент. – Це величезний виклик для демократії, і без регулювання протистояти цьому буде складно".