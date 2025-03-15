Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
ГоловнаСвіт

Папа Франциск схвалив трирічний план для обговорення реформ у католицькій церкві

Понтифік має отримати влітку 10 звітів про можливі реформи після саміту Ватикану минулого року.

Папа Франциск схвалив трирічний план для обговорення реформ у католицькій церкві
Фото: EPA/UPG

Папа Франциск схвалив новий трирічний процес розгляду реформ для всесвітньої католицької церкви, про це пише Reuters з посиланням на заяву Ватикана.

Це знаменує, що 88-річний Понтифік планує продовжити бути Папою ‒ попри боротьбу з двосторонньою пневмонією

Франциск продовжив роботу Синоду єпископів, знакової ініціативи його 12-річного папства, на якому обговорювалися такі реформи, як можливість служіння жінок як католицьких дияконів та ефективніше включення представників спільноти ЛГБТК до Церкви. Синод провів незакінчений саміт єпископів Ватикану про майбутнє Церкви у жовтні минулого року. Тепер протягом трьох наступних років відбудуться консультації з католиками у всьому світі, перш ніж провести новий саміт у 2028 році. 

Франциск схвалив новий процес реформ у вівторок із римської лікарні Джемеллі, де він проходить лікування. Папа перебуває в лікарні вже більше місяця, і його тривала відсутність на публіці викликала припущення, що він може вирішити наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI і піти з папського престолу. 

Однак його друзі та біографи наполягають на тому, що він не збирається залишати посаду. Схвалення нового трирічного процесу показало, що він хоче продовжувати, незважаючи на свій вік і ймовірність того, що він може зіткнутися з довгим і важким шляхом до одужання від пневмонії, враховуючи його вік та інші захворювання.

Support LB.ua

Проте реформаторська програма папи засмутила деяких католиків, зокрема кількох старших кардиналів. Вони звинуватили його у применшені таких важливих питань Церкви, як одностатеві шлюби, розлучення та повторні шлюби. Массімо Фаджіолі, американський учений, який уважно стежив за папством, сказав, що новий процес реформ ‒ це спосіб для папи показати, що він, як і раніше, є лідером 1,4 мільярда католиків світу.

Після безрезультатного саміту Ватикану у жовтні минулого року, який не призвів до конкретних дій щодо можливих реформ, Франциск зіткнувся з питаннями про те, чи не вичерпує себе його папство.  На той час чиновники Ватикану заявили, що Франциск все ще розглядає майбутні зміни та має отримати 10 звітів про можливі реформи у червні цього року.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies