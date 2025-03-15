Папа Франциск схвалив трирічний план для обговорення реформ у католицькій церкві

Папа Франциск схвалив новий трирічний процес розгляду реформ для всесвітньої католицької церкви, про це пише Reuters з посиланням на заяву Ватикана.

Це знаменує, що 88-річний Понтифік планує продовжити бути Папою ‒ попри боротьбу з двосторонньою пневмонією.

Франциск продовжив роботу Синоду єпископів, знакової ініціативи його 12-річного папства, на якому обговорювалися такі реформи, як можливість служіння жінок як католицьких дияконів та ефективніше включення представників спільноти ЛГБТК до Церкви. Синод провів незакінчений саміт єпископів Ватикану про майбутнє Церкви у жовтні минулого року. Тепер протягом трьох наступних років відбудуться консультації з католиками у всьому світі, перш ніж провести новий саміт у 2028 році.

Франциск схвалив новий процес реформ у вівторок із римської лікарні Джемеллі, де він проходить лікування. Папа перебуває в лікарні вже більше місяця, і його тривала відсутність на публіці викликала припущення, що він може вирішити наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI і піти з папського престолу.

Однак його друзі та біографи наполягають на тому, що він не збирається залишати посаду. Схвалення нового трирічного процесу показало, що він хоче продовжувати, незважаючи на свій вік і ймовірність того, що він може зіткнутися з довгим і важким шляхом до одужання від пневмонії, враховуючи його вік та інші захворювання.

Проте реформаторська програма папи засмутила деяких католиків, зокрема кількох старших кардиналів. Вони звинуватили його у применшені таких важливих питань Церкви, як одностатеві шлюби, розлучення та повторні шлюби. Массімо Фаджіолі, американський учений, який уважно стежив за папством, сказав, що новий процес реформ ‒ це спосіб для папи показати, що він, як і раніше, є лідером 1,4 мільярда католиків світу.

Після безрезультатного саміту Ватикану у жовтні минулого року, який не призвів до конкретних дій щодо можливих реформ, Франциск зіткнувся з питаннями про те, чи не вичерпує себе його папство. На той час чиновники Ватикану заявили, що Франциск все ще розглядає майбутні зміни та має отримати 10 звітів про можливі реформи у червні цього року.