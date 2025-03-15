США випробували українські ударні дрони, які застсовують для ударів по Росії

Армія США випробувала українські дронів-камікадзе великої дальності, які використовуються для ударів по Росії.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на видання The War Zone.

У межах проєкту Artemis, який орієнтований на розробку ударного дрона-камікадзе, армія США провела випробування невідомих українських дронів-камікадзе.

Інформація щодо українських компаній, які беруть участь у випробуваннях, невідома. Водночас видання зазначає, що вони позиціюють власні досягнення у співпраці з американськими компаніями Auterion і Swan.

Найголовнішою метою випробувань є високий рівень захисту від засобів РЕБ, невисока ціна для масового розгортання, а також дальність у межах 300 км.

Згідно з інформацією Підрозділу оборонних інновацій США, було оцінено близько 165 пропозицій від великої кількості компаній, які презентували свої вироби, більшість з яких були випробуваннями.

До кінця 2025 року мають бути розроблені прототипи відповідно до технічного завдання, визначеного проєктом Artemis.

Треба зауважити, що більшість деталей щодо цього проєкту невідомі, але серед доступної інформації відомо, що:

"Остаточні можливості Artemis будуть полягати в наземних, доступних платформах БПЛА з одностороннім запуском, які працюють на відстанях від 50 до 300 км+ (31-186+ миль), швидко і ефективно запускаються, можуть навігувати на низьких висотах, нести різноманітні корисні навантаження, швидко оновлюватися та модернізуватися, а також функціонувати в умовах перешкод, відключень, неперервних і з обмеженою пропускною здатністю, а також в середовищах без доступу до системи глобального супутникової навігації".

Треба звернути увагу, що особливістю цієї платформи є можливість використовувати різноманітне корисне навантаження, що збільшує спектр цілей і, теоретично, дозволить використовувати різні головки самонаведення для вирішення великої кількості завдань.

Окрім цього, ця платформа може також застосовуватись як для розвідки, так і для імітації цілей для перезавантаження систем протиповітряної оборони ворога.