Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"

Під час промови, адресованої співробітникам департаменту юстиції США, президент Дональд Трамп вдався до нищівної критики американських засобів масової інформації, звинувативши їх у корумпованості та незаконних діях.

Як пише Deutsche Welle, республіканець вважає медіа "політичною зброєю в руках демократів". На думку Трампа, ЗМІ "впливають на рішення суддів, і це не може бути законним, вони це роблять у повній координації між собою". Журналістів господар Білого дому назвав "ворогами народу".

Трамп заявив, що новинні мережі CNN та MSNBC "пишуть про мене погано у 97,6% випадків", і закликав до покарання таких медіа.