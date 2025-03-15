Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
ГоловнаСвіт

Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"

Атакував медіа у промові до департаменту юстиції.

Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час промови, адресованої співробітникам департаменту юстиції США, президент Дональд Трамп вдався до нищівної критики американських засобів масової інформації, звинувативши їх у корумпованості та незаконних діях.

Як пише Deutsche Welle, республіканець вважає медіа "політичною зброєю в руках демократів". На думку Трампа, ЗМІ "впливають на рішення суддів, і це не може бути законним, вони це роблять у повній координації між собою". Журналістів господар Білого дому назвав "ворогами народу".

Трамп заявив, що новинні мережі CNN та MSNBC "пишуть про мене погано у 97,6% випадків", і закликав до покарання таких медіа. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies