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Сенат проголосував за уникнення шатдауну в США

Демократи розлючені позицією лідера Чака Шумера.

Сенат проголосував за уникнення шатдауну в США
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Сенат США підтримав законопроєкт про продовження фінансування федерального уряду, впоравшись із завданням встигнути до дедлайну опівночі та уникнути часткового шатдауну.

Як пише Reuters, тепер документ вирушить на підпис президенту Дональду Трампу. До кінця фіскального року 30 вересня Сполучені Штати витратять приблизно 6,75 трильйона доларів на роботу федеральних відомств - на 7 мільярдів менше, ніж раніше, нібито завдяки зусиллям департаменту урядової ефективності Ілона Маска

Шатдаун-дебати обернулися проблемами для лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера: він напередодні заявив, що підтримає республіканський законопроєкт, хоча раніше закликав його бойкотувати

Зрештою Шумера звинуватили у зраді інтересів партії та виборців, адже новий бюджетний документ жодним чином не заважає Дональду Трампу блокувати вже погоджені раніше Конгресом витрати та позбавляти десятки тисяч федеральних працівників робочих місць. 

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