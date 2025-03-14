Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
ГоловнаСвіт

Reuters: США звернулися по допомого до Данії через зростання цін на яйця

В Європі також немає надлишку курячих яєць.

Reuters: США звернулися по допомого до Данії через зростання цін на яйця
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.

Про це пише Reuters.

Як пише агентство, оптові ціни на яйця на американському ринку б'ють рекорди через прискорення спалаху пташиного грипу серед курей. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця у перший день свого перебування на посаді, однак у лютому ціни зросли на 59% у річному обчисленні.

"Ми все ще чекаємо на додаткові вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім імпортним вимогам)", — йдеться у листі представника Міністерства сільського господарства США у Європі до Датської яєчної асоціації.

Датська яєчна асоціація заявила, що розгляне цю пропозицію, але в Європі немає надлишку яєць.

"У всьому світі скрізь відчувається дефіцит яєць через часті випадки пташиного грипу", — додають в асоціації.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies