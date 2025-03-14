Зеленський назвав методи контролю за дотриманням режиму тиші

Він вважає, що до цього мають бути долучені американці.

У разі досягнення з Росією угоди про припинення вогню на 30 діб слідкувати за дотриманням домовленостей можна декількома методами, розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Перший – це супутникові дані. Другий – розвідка, спільна США і України.

"Якщо Америка буде отримувати об'єм цієї інформації від української сторони і від руської, я думаю, що можна все це на сьогодні контролювати", – сказав він,

На думку Зеленського, у подальшому контролювати ризики з можливим повторним вторгненням росіян може миротворчий контингент як додаткова сила. Але тоді захист ППО має бути на 100 %.