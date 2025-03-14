Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав методи контролю за дотриманням режиму тиші

Він вважає, що до цього мають бути долучені американці. 

Зеленський назвав методи контролю за дотриманням режиму тиші
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У разі досягнення з Росією угоди про припинення вогню на 30 діб слідкувати за дотриманням домовленостей можна декількома методами, розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. 

Перший – це супутникові дані. Другий – розвідка, спільна США і України. 

"Якщо Америка буде отримувати об'єм цієї інформації від української сторони і від руської, я думаю, що можна все це на сьогодні контролювати", – сказав він,

На думку Зеленського, у подальшому контролювати ризики з можливим повторним вторгненням росіян може миротворчий контингент як додаткова сила. Але тоді захист ППО має бути на 100 %. 

  • Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 діб і тепер рішення за Росією. Однак під час попередніх домовленостей про припинення вогню ще часів АТО і ООС ворог десятки разів порушував зобов'язання. Тому зараз Україна вимагає контролю. 
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь у перемовинах зі США, казав, що Київ та Вашингтон на рівні експертних груп почнуть обговорювати засоби контролю за дотриманням припинення вогню. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies